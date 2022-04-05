关于存档：因为部分逻辑插件更换，故旧档会直接坏死，游戏已内置补档文件，请自行替换。

补档方式：游戏文件夹→打开补档文件→复制存档→文件夹WWW→文件夹SAVE→覆盖→完成

注：若之前为0存档，请先创建存档后再进行替换。

BUG修复：

①首饰店任务后，后门仍可进入的BUG

②复苏之城-东【长途运输】任务无法和村长交谈的BUG（理论上修复了，我自己没触发过。）