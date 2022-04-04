改动：

1.自定义角色姓名：选角色界面点击角色名字可进行取名

2.为适配功法升级功能，现在每次战斗之后皆可在三项功法之中选择一个进行学习，突破战中胜利可在三项玄级功法中选择其一（如果身上已经有对应功法则连升两级）。

3.之前高估了部分百分比类功法的强度，现统一加强所有此类功法。且考虑到功法想要达到天级的难度比之前预估的要高，现在天级功法的属性将获得极大提高，修改了部分功法的名字。

4.调整游戏节奏，使得每局游戏有更多机会挑选功法选择奇遇

探索寿元消耗由1-10 调整为 1-6

普通妖物灵力奖励由50-100调整为10-50

强大妖魔灵力奖励100-200调整为50-100

5.鉴于灵石目前仅能在灵宝阁消费，且功法/法宝有降低神智的负面效果，灵石数量不应该也成为一种限制。

普通妖物灵石奖励由0-50调整为50-100

强大妖魔灵石奖励50-100调整为100-200

6.略微降低通过奇遇获取的攻速，尽管我们的平衡思路更倾向于加强弱势的能力而非削弱强势能力，不过目前来看攻速收益已经远远超出了其他的属性，姑且在这方面进行一定的削弱

bug修复：

1.修复了当寿元很低时进行突破即使突破成功也会死亡的问题