挂机神话 20220403 自创角色

#新增【自创角色】功能，现在大能们在世界等级100级后可以前往【招募】页面，点击【创造化身】按钮（对，就是之前一直没开放功能的那个按钮！），花费10万灵气高度客制化一名属于你的主角化身（或代言使徒）！！！

(化身/使徒只能存在一名，但在兵解之后可以再次创建)

#化身姓名的前缀由化身的第一个特性确定

#一杯茶、一包烟、自创角色捏一天（狗头）

PS：G胖已经不给导量了，如果觉得小破游还可以，请投个好评，让小破游好好活下去。无论如何，狮子都会继续努力将小破游打磨得越来越好玩的！