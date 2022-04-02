20220402修正更新 版本: 3.0611360006

各位玩家們好，在本次的更新日誌中，團隊首先要向各位玩家在更新後所給予的寶貴反饋和指教表示感謝，在本次更新中，我們先針對幾處體驗問題進行了改善和優化，在搶先體驗結束前，團隊還會根據大家所提出的不足之處，例如戰鬥節奏、主角對劇情的影響力、養成與戰鬥的連結性、主角的戀人關係……等部分，進行完善，目前我們也正進行新結局和角色戰鬥語音的製作，希望能為各位玩家帶來更好的遊戲體驗，也請各位玩家繼續提供我們改善的意見和想法。

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更新項目

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[新增]系統設定新增是否待命後可選擇方向的開關

[調整]調整放寬最終戰後選擇條件

[調整]調整十月劇情中敵方屍人數量和狀態強度

[調整]降低十月劇情中敵方屍人、弟子強度

[調整]降低十月劇情中守護狀態的距離

[調整]最終戰相生機制修改為獎勵性質

[調整]最終戰戰鬥體驗優化

[調整]比鬥大會演出微調

[調整]調整十月劇情中戰鬥對話調整

[修正]百科說明修正

[修正]修正部分養成指令中事件的觸發條件

[修正]修正比鬥大會對白錯誤

[修正]修正鳳王大槍鍛鍊無點數

[修正]修正百結幽恨敘述

[修正]蕭芊菱好感六階玄女天書經驗未給出的問題

[修正]鐘若昕好感六階日昇月恆經驗未給出的問題