《降妖神兵》2022年4月2日更新日志

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1.增加新地图“沼泽海滩”，增加次级boss“千年龟妖”；

2.增加新技能《神兵天降》，可攻击多名敌人，技能书在杂货铺购买；

3.增加新被动技能《降妖大师》，所有的宝箱杂兵或boss均可掉落，越后期的boss掉率越高；

4.技能面板增加置顶显示主动技能；

5.修复某些地图打开系统菜单时帧率会下降的问题。