Ver.0.3.1194 更新内容

**同学们，大家好，全新的玩法现已更新上线！
在未来的阶段更新中，我们还将陆续更新更多有趣的新玩法以及新的神秘商人，努力丰富《无限战魂》，将游戏做的更有趣。**
更新内容概览：
- 将原无尽模式调整为每一层在不同玩法中随机生成
- 新增玩法-无尽模式：圣魂城外围
- 新增玩法-无尽模式：圣魂城
- 新增玩法-无尽模式：无限回廊
- 全新的商人系统
新玩法概览
- 圣魂城
以竞速击杀为目的的战斗玩法，战场中剩余敌人的数量直接决定了BOSS的强度，剩余敌人越少，BOSS越弱，但耗时越多，评分越低。玩家需要合理评估团队战斗力，用最短的时间击杀BOSS；
- 无限回廊
以存活时间为评分标准的战斗玩法，战场中会不断生成越来越强的敌人，在补给短缺的情况下，如何存活的更久，将是最大的挑战；
- 角斗场
以击杀BOSS为目的的战斗玩法，与强大BOSS的面对面交锋，是被碾压，还是碾压，是轻松终结，还是苦苦支撑。一切用实力说话；
新商人系统概览
- 新增神秘商人
玩家可以通过升级商人来获得更多售卖物品与稀有商品，如何分配资源，合理的利用商人的锁定、刷新、升级功能来获得最优收益，对玩家来说将是一个全新体验；
- 新增神秘战魂器商人
以刮奖的形式来获得战魂器，每一次刮奖都是一次惊喜交加的体验，所以今天你刮了吗？
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