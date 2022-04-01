Ver.0.3.1194 更新内容

**同学们，大家好，全新的玩法现已更新上线！

在未来的阶段更新中，我们还将陆续更新更多有趣的新玩法以及新的神秘商人，努力丰富《无限战魂》，将游戏做的更有趣。**

更新内容概览：

将原无尽模式调整为每一层在不同玩法中随机生成

新增玩法-无尽模式：圣魂城外围

新增玩法-无尽模式：圣魂城

新增玩法-无尽模式：无限回廊

全新的商人系统

新玩法概览

圣魂城

以竞速击杀为目的的战斗玩法，战场中剩余敌人的数量直接决定了BOSS的强度，剩余敌人越少，BOSS越弱，但耗时越多，评分越低。玩家需要合理评估团队战斗力，用最短的时间击杀BOSS；

以竞速击杀为目的的战斗玩法，战场中剩余敌人的数量直接决定了BOSS的强度，剩余敌人越少，BOSS越弱，但耗时越多，评分越低。玩家需要合理评估团队战斗力，用最短的时间击杀BOSS； 无限回廊

以存活时间为评分标准的战斗玩法，战场中会不断生成越来越强的敌人，在补给短缺的情况下，如何存活的更久，将是最大的挑战；

以存活时间为评分标准的战斗玩法，战场中会不断生成越来越强的敌人，在补给短缺的情况下，如何存活的更久，将是最大的挑战； 角斗场

以击杀BOSS为目的的战斗玩法，与强大BOSS的面对面交锋，是被碾压，还是碾压，是轻松终结，还是苦苦支撑。一切用实力说话；

新商人系统概览