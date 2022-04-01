【测试版本0.9.2.399】4.1更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

为极阴三海添加了化神分支

现在到达化神期后探索极阴三海时，会有不同的剧情和对话。 技能特效

新增了饲鬼术、魂啸、唤灵咒的释放特效

补完了幽荧的吞噬和月蚀的释放特效

优化：

优化了一些神通特效的位置

本周碎碎念：

又到了新一年的愚人节了，不过今年的愚人节没法在工作室过了（趴

说起来办公室2月刚更新的升降桌和人体工学椅都没用几天我们就各回各家远程办公了。

血亏。

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案

