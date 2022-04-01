挂机神话 20220401 万界秘境

万界【秘境】现世，各位大能现在能通过搜集一定数量的秘境情报定位一个秘境，通过扫荡这些荒古洞天内最为强大的生物 —— 以获得最为强大的秘藏！！！

秘境玩法说明：

世界等级达到900后，万界【秘境】开放，秘境的难度被设定为挂机神话最终极的挑战，同时也是今后产出最终极物资的玩法（包括套装，也将会从秘境中产出）

每层秘境有9关，战斗中的减员情况将持续到本层战斗的结束，在全通9关后便能挑战更高一层的秘境，秘境难度亦会随着层数而不断提升

通过挂机/突破/入界的战斗能搜集到秘境情报，使用30份秘境情报能重新刷新秘境（即清空秘境相关的所有进度），此时便能进入新秘境中，从低难度开始重新挑战

（秘境情报可以累积，大佬们可以自由地选择攻略秘境的时间，想摸鱼时便摸鱼，想闯关时便闯关）

秘境初始上限层数为10层，世界等级达到1000级后，每提升100级，秘境上限层数+1（下次刷新秘境时生效），当前版本秘境最高30层

产出说明：

#【龙魂】为秘境特有产出，这些蕴含始祖之力的强大晶石目前被修真界开发出的功能十不足一（其实是龙魂功效太多，狮子只能逐个逐个开发啦！！！）

在首发版本中，使用【龙魂】能直接增加角色大乘等级，或等价于大乘等级对应灵气的大量角色等级

秘境后续更新：

#【秘境】现世一周内，追加更新【龙魂】增加武器/战衣装备等级的效果（又双叒叕削了需要花费在入界的时间）

#【秘境】现世一周内，追加更新第一套【装备套装】，此【套装】定位为防装(肉装)，为开荒高层数秘境垫下契机

后续所有的【装备套装】皆会随着版本更新而被投放至【秘境】玩法中

与【黑市】一样，会有更多珍稀的物资随着版本更新陆续被加入至【秘境】玩法中

秘境层数上限也将随着版本更新逐渐开放

各种关于秘境体验的易用性、美观性功能的实装（作为终极挑战，狮子会不断让秘境的体验变得更爽、更好玩）

作为终极挑战，如果各位大能未能杀入秘境高层，可尝试等待其他大能研究闯关思路后轻松抄作业；或者等待后续【套装】现世后再累积实力进行开荒

ps制作人狮子的啐啐念：

狮子只想单纯做一个游戏人，不想做一个商人

狮子只想专心做出好玩的游戏，不想花太多精力和手段去控评

狮子因此只能使用最原始的手段

我滚地撒娇，求好评 求好评 求好评 求好评 求好评！

祝各位 修士 女修 仙人 仙女 魔人 魔女 妖修 妖姬 猛鬼 女鬼 傀儡

周 末 愉 快 ！