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俠之道(PathOfWuxia) update for 1 April 2022

20220401-俠之道第三年劇情重大更新

Share · View all patches · Build 8473699 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

各位玩家們好，第三年劇情更新目前已正式上線，以下為本次更新的大略項目，團隊也會持續收集各位玩家們遊玩的反饋，盡快修復大家可能遭遇到的問題。

更新項目

劇情和內容更新
新增第三年主線劇情和遊戲結局
新增各隊友社群劇情和結局
新增第三年相關內功、武學及特技
新增第三年傳書
新增第三年成就

戰鬥系統更新
第三年部分戰鬥新增布陣功能
使用藥品指令調整為不消耗行動回合
待命後可調整角色面對方向
角色功體圖標新增顯示於血條旁

Changed files in this update

俠隱閣(PathOfWuxia) Depot 1189631
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