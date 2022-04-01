20220401-俠之道第三年劇情重大更新

各位玩家們好，第三年劇情更新目前已正式上線，以下為本次更新的大略項目，團隊也會持續收集各位玩家們遊玩的反饋，盡快修復大家可能遭遇到的問題。

更新項目

劇情和內容更新

新增第三年主線劇情和遊戲結局

新增各隊友社群劇情和結局

新增第三年相關內功、武學及特技

新增第三年傳書

新增第三年成就

戰鬥系統更新

第三年部分戰鬥新增布陣功能

使用藥品指令調整為不消耗行動回合

待命後可調整角色面對方向

角色功體圖標新增顯示於血條旁