Halo Beats! bata 0.1.8 Released

2021年12月27日にHalo Beats! ver.β0.1.8のアップデートを実施しました。
アップデート内容
- エイプリルフール譜面を追加しました。
不具合修正
- 一部の譜面の配置を修正しました。それに伴い一部難易度のハイスコアは削除されます。
今後もよりゲームを楽しんでいただくため、機能追加や不具合修正を予定しております。
引き続きHalo Beats!運営をよろしくお願いします。
Halo Beats! 運営一同
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2021年12月27日にHalo Beats! ver.β0.1.8のアップデートを実施しました。
今後もよりゲームを楽しんでいただくため、機能追加や不具合修正を予定しております。
引き続きHalo Beats!運営をよろしくお願いします。
Halo Beats! 運営一同
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