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Halo Beats! update for 31 March 2022

Halo Beats! bata 0.1.8 Released

Share · View all patches · Build 8473464 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

2021年12月27日にHalo Beats! ver.β0.1.8のアップデートを実施しました。

アップデート内容

  • エイプリルフール譜面を追加しました。

不具合修正

  • 一部の譜面の配置を修正しました。それに伴い一部難易度のハイスコアは削除されます。

今後もよりゲームを楽しんでいただくため、機能追加や不具合修正を予定しております。
引き続きHalo Beats!運営をよろしくお願いします。

Halo Beats! 運営一同

Changed files in this update

Halo Beats! Content Depot 1224901
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