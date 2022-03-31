陌刀门大型支线版本(2.0.1版) 更新公告

少侠们好：

感谢少侠们耐心的等候与支持，《天命奇御二》践行承诺已于本体进行了陌刀门大型剧情支线版本(2.0.1版)的免费更新，并且偕同《天命奇御》推出限时一周的七折优惠组合包，想将一代跟二代同时收藏的玩家，千万别错过！

组合包链接：https://store.steampowered.com/bundle/25382/_/

折扣活动时间：3月31日上午9点 ~ 4月7日上午9点

诚请少侠们化身为诸葛羽，即刻前往京北驿站附近调查，与身份扑朔迷离的新角色，一同勇闯风格迥异的新地图，学习绝世武学心法，探索解谜断奇案。除上述外，更有江湖新挑战、诘棋新挑战、寻宝等多项新玩法内容，此外神秘的八卦重置秘宝也藏在本次更新中等少侠们去挖掘唷！

在本次更新过后，我们也希望藉由正在募集绘师的活动，为《天命奇御二》甚至之后的作品，找到能为游戏画龙点睛的绘师，在活动结束后我们也将邀请绘师一同合作，为游戏中角色替换新的立绘。更欢迎少侠们共襄盛举一同挖掘与《天命奇御二》最契合的命定绘师喔！

开放全新场景：

除了以下不容错过的场景外，还有更多地图等待少侠与身份扑朔迷离的新角色一同冒险！

陌刀门：盘踞在中原往塞北要道旁的门派，传闻以受雇当佣兵维生。此门派由老兵组成，行军事化管理，号称江湖中难以出入的地方……

云纹矿坑：一座历史悠久，埋藏了许多秘密的官营矿场，根据大宋律法，官营机构不得雇用外域人士。但最近似乎有了些变化……

踞龙坡：原本平静的义庄，近日闯入了一群不速之客；这群宵小的目的，是否与此地北方的古代皇陵有关？皇陵内又藏有何种秘密？

狼背崖：此地俯视有如一头嗜血之狼。根据传说，此山乃是由一匹巨狼的尸体所化作的山丘。而一名云游四海的高手，似乎正在此处等待侠客前来挑战。

新武学心法：

陌刀真诀：江湖传闻，威力无穷的陌刀刀法，似乎仍有一招威力足可劈山断岳的奥义，该奥义就掌握在陌刀门掌门－戈玉帛的手中。

金雁神行：某座地牢中，似乎藏着前人观金雁飞翔扑击后参悟的心法。据说习此心法者，能神行千里，出手锋锐、绵延不绝，进攻退守皆锐不可当！

崩山罡劲：江湖中神秘莫测的武林高人，为了击败欧阳春，达成天下第一的伟业，四处上门挑战，及各门各派之长所创出的心法神功。修练大成者举手投足间皆有千军万马之势，堪称万夫莫敌。

江湖新挑战：

江湖中出现了一群神秘高手，四处上门挑战武林世家与各大门派。但据目击者所述，其中成员所使招式，既有暗器飞镖，又有不传外人的各派绝学；甚至还有外域人士混杂其中！其真实身份究竟为何？他们又在追求何种挑战？

传说中的大秘宝 - 神丹秘鉴：

传说中的大侠柴朔风，似乎留下了一本药谱，其炼成之丹，有逆天改命、八卦倒悬，并功力大增之效。

诘棋新挑战：

在平定抗天盟及各地纷争后，黄庭坚与进哥找到了手持「幽玄谱」的赞助人进行投资棋院，但似乎又碰上了新的难题……少侠们快去长空村询问黄庭坚吧！

手柄操作调整：

新增区域地图除开启、关闭地标名称功能外，可以切换筛选类别。

新增震动功能(仅Xbox系列有效)，攻击命中后会有不同力度的震动。

调整出招的组合键，调整如下：

当前版本：RB-招式组合键、RT-锁定相关。

修改版本：RB-锁定相关、RT-招式组合键。

当前版本：RB-招式组合键、RT-锁定相关。 修改版本：RB-锁定相关、RT-招式组合键。 调整手把使用敲击等3种特殊互动后，玩家必须重新调整距离才能再次互动的问题。

修正项目：

成就同步时机优化调整。

修正部分文字错误问题。

修正轻风宝典在战斗完接事件后，移动速度没有恢复问题。

《天命奇御二》祝少侠们游戏愉快！