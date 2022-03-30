挂机神话 20220330 圆饼出击

#现在黑市内有几率出现1级、3伤害词条的武器和战衣了，之前不出现是属于实装错误bug，狮子自罚三杯（狗头）

#本周末除【秘境】外，打算给大家整一个【自建角色】功能，在满足一定条件后，每个档可有且只有一个自建角色，此角色的种族、性别、颜貌、身材、特性之类可完全由玩家选择；所谓【主角】，终于要登场啦！

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴