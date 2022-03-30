 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Click anywhere outside the search field to close this popup.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results.

仙侠世界2 update for 30 March 2022

2022年3月30日服务器维护公告

Share · View all patches · Build 8462883 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

尊敬的上仙们：
我们将对全区进行停机维护，届时您将无法登陆游戏，维护时间根据实际情况可能会提前或者延后，对您造成的不便，敬请谅解。

维护时间：2022年3月30日10:00-12:00
维护范围：全区

更新内容：
1.3月30日—4月12日限时出售“踏青节·仙侠令、踏青节·玄铁铲、踏青节·寻仙令、踏青节·采风集、踏青郊游锦盒”。
2.3月30日—4月12日开放“祝福宝藏众人寻、寻宝奇兵众人夺、仙侠狂欢乐无穷、幸运装扮半价售”活动。
3.优化“我要变强”功能。

Changed files in this update

仙侠世界2 Content Depot 1674341
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.