2022年3月30日服务器维护公告

尊敬的上仙们：

我们将对全区进行停机维护，届时您将无法登陆游戏，维护时间根据实际情况可能会提前或者延后，对您造成的不便，敬请谅解。

维护时间：2022年3月30日10:00-12:00

维护范围：全区

更新内容：

1.3月30日—4月12日限时出售“踏青节·仙侠令、踏青节·玄铁铲、踏青节·寻仙令、踏青节·采风集、踏青郊游锦盒”。

2.3月30日—4月12日开放“祝福宝藏众人寻、寻宝奇兵众人夺、仙侠狂欢乐无穷、幸运装扮半价售”活动。

3.优化“我要变强”功能。