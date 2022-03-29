游戏现已在steam发售可用~可能遇到的问题也请见内容~

《恋~一些小清新的猎奇故事~》

将于明天中午12点正式在steam解锁发售，

承蒙各位厚爱，游戏的愿望单数量已经突破了1000份。

同时也真诚地感谢 @风域游戏 和 @迷物组 各位的在制作和宣传等环节上的鼎力相助。

真的让各位久等了，希望大家能够享受本游戏。

抽奖活动将在明天发售之后公布获奖名单，

让我们提前恭喜一下几位幸运读者~~

如果在发售后的一周内购买将享受10%的折扣，

期待各位光临科莉娅的图书馆。

角色CV：

？？？、李己：@柴豆怕是被抢注了

雪嗣：@米糊zzZ

周绫：@白灯不拖更

CG画师：

@叮当de咕姆Pr

Syakou

立绘画师：

PNSS

UI设计：

@srzhe

Q版图画师：

@Sakana16号

**【配音与第一个故事的后续将在4月内更新；基本个人制作所以万策尽矣；】

**

可能会遇到的问题……

1.更新的故事是怎么回事？要怎么更新？多久更新一次？

本游戏采取的形式是数个小故事的短篇集合，除此以外也会有一条贯穿始终的图书馆故事线；

更新方式为推出新DLC，每个新DLC的售价在6元左右；

但也会推出免费DLC，免费DLC只需要拥有本体就可以游玩；

所有关于科莉娅的故事都会免费更新；

更新时间为1个月~3个月不等；

2.数个短篇？它们有什么相同和不同之处？如果我不喜欢某些短篇故事怎么办？

本游戏的所有短篇都会遵循一个相同的主题：“扭曲的恋爱”，除此以外包括表现形式在内，每个故事都可能有所不同；

之后我们会在每个故事标注其涉及内容、画师等基础信息；

除此以外，玩家评价系统也将在未来的更新内置于游戏中，在阅读故事之前你就可以看见玩家的评分与评价；

3.其他人都公布了配音，为什么科莉娅没有公布？

科莉娅是本游戏最重要的人，为了将她的一切以更完美的姿态展现出来，我们后续会有一系列相关的动作；

4.UI看起来和预览图不一样

技术力不足没办法完全还原UI的设计（明明做了这么漂亮的UI）；

正在抓程序；

5.遇到了BUG，我该怎么反馈？

如果遇到了任何bug或者对游戏有意见请加入玩家群：327915520 反馈；

直接通过微博私信当然也是可以的；