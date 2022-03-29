1.2.3 神职玩法上线

在神秘大布达拉世界中，各神各司其职，代代神灵相传着各种各样的神奇绝艺，只要是转世到布达拉的元灵，都可以自由的从事各种神职活动，从而可以生产出可以在玩家间流通的强有力道具。

首发四大神职登场简介：

猎魔人：布达拉世界的猎魔专家，以狩猎魔物营生，通过不断的与魔物战斗，可以将战斗经验与元灵熟练度凝聚成可供其他玩家使用的魔晶，猎魔人等级越高，可凝聚的魔晶数量与品质、种类越高，价值越昂贵！

百宝技师：布达拉世界的制宝专家，以合成各种奇珍异宝为乐趣，通过不断的合成各种技能装备法宝食物来提升技术经验，从而可以制作出可提升装备强化概率、装备合成效果增幅的道具！

圣僧：布达拉世界的祈福圣人，行走世界各地，为善良的人们祈祷，宣扬爱与和平的价值观，通过不断的祈祷来提升专业经验，可制作出增加宝物掉落几率，额外获得黄金的道具，等级越高，制作的道具效果越好！

神灵杀手：布达拉世界的职业杀手，专以击杀元灵掠取体内的转世舍利，通过不断的积累元灵的舍利来提升专业经验，从而可以将元灵舍利炼化成恢复效果更好的药物，甚至是服用后直接增加神元道具！

————————玩家反馈性优化—————

龙拳女王的特性重做，现在新神特性为：对前方主目标以为额外两个攻击范围内的敌人造成分裂100%攻击伤害！