《只兔：不灭的勇者》首次更新！ - 2022.3.28

大家好呀。

距离发售刚好过了一个周末，很高兴有这么多玩家游玩我的游戏，我也收到了很多的游戏反馈，在此表示感谢。

作为个人开发的第一款游戏，我一直在努力尝试去实现各种我喜欢的功能，却也是因为各种各样的原因，游戏在各个方面的确都暴露出了一定的不足。基于最近收集到的意见建议，我也针对一些会影响到游戏体验、并且目前力所能及的问题做了修复，希望能让大家玩得更加愉快~

以下是这次更新（2022.3.28）的具体内容：

由于游戏地图较为庞大，传送功能显得尤为重要。之前游戏里的“探险家协会”过于隐蔽了，现在增加了更为明显的提示，玩家可以提早前往并解锁传送功能。 增加了青蛙任务，完成后可以打开地图界面随时进行传送。 在地图界面增加了返回存档点的按键，点击后可以直接回到存档点并存档。 之前“进入王城电梯将卸除银鳞胸甲”的提示不够明显，可能会让玩家摸不着头脑。现在增加了更直观的说明，游戏会告诉玩家银鳞胸甲将在进入电梯时被卸除。 在与游戏内BOSS“巨型兔猿”战斗时，出现的随机丢粪便的小兔猿十分影响游戏节奏。现在与巨猿战斗时不再有小兔猿。 “失物招领处”的位置太过偏僻，导致玩家要进行重复的跑图。现在的失物招领处可以累计丢失的金币与月魄了，玩家可以在任何时候去取出丢失的所有金币，但会有一定百分比的损失，这个具体的百分比由“月上派信仰值”来控制。 键位设置可能是最困难的一个环节，由于程序搭建的问题，我已经尽力作出修改：现在的跳跃键也可以换键编辑了。 为游戏增加了一个前期的引导——游戏将有一个指向酒馆的箭头。

——以上就是这次游戏更新的大概内容，在抢先体验的过程中，我也将继续尽力解决游戏存在的问题；那些可能暂时没有能力解决的问题，我也会想办法去优化。也欢迎大家加入游戏的QQ群：707263555 反馈任何想法。

再次感谢各位的支持，你们的每一份购买和测评都将帮助我成为更有经验的制作人，并带来更优秀的作品。

希望你玩得愉快！