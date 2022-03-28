挂机神话 20220328 圆饼出击

#在【简易百科】中添加世界等级与入界相关规则说明

#修正快速编队功能某个bug

#【秘境】在做了在做了在做了，本周末就会推出；周内会继续每天厚积薄发的缓步前进保持日更（把产能都加载到秘境啦！！！真的一滴都不剩了）

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴