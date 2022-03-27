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挂机神话 update for 27 March 2022

挂机神话 20220327 圆饼出击

Share · View all patches · Build 8445855 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

#新增【总部】【属性】保存/读取配装方案按钮，实现一键换装功能，玩家现在可以更快地为你的角色实现一键换衣，一键穿衣以及……一键脱衣了。（每个角色都有三个独立的配装记录栏位；已经被出售或穿戴在其他角色上的物品将会被自动忽略）

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教
另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴

周 末 愉 快！

Changed files in this update

挂机神话 Content Depot 1863751
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