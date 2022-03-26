挂机神话 20220326 圆饼出击

#新增【总部】【属性】面板首次往下拉动新手提示，让小可爱能大几率地发现那些隐藏得很深很深很深的属性，降低了玩了几百小时还不清楚能查看详细属性的可能（该提示于首次滚动属性面板后在同一存档不再出现）

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴

周 末 愉 快！