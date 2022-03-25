1.2.2 紫金所交易行上线

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为接下来的副职业系统的推出，上线资金所交易行

紫金所现在可以自由进行紫钻与黄金之间的交易，并且支持寄售交易，即离线也可以收取交易报酬，没有时间限制，但是每个玩家每日只有固定的寄售订单限额，超过限额需要第二日发布新寄售订单，寄售数额不可超过自身的持有，买卖双方交易成功后，各收取2.5%的交易手续费.

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--------玩家反馈性优化--------------------

闪避改为所有普通攻击类型

闪避最高80%的说明显示

修复模板应用数据没生效的bug