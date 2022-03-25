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神徒 update for 25 March 2022

1.2.2 紫金所交易行上线

Share · View all patches · Build 8439016 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

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为接下来的副职业系统的推出，上线资金所交易行

紫金所现在可以自由进行紫钻与黄金之间的交易，并且支持寄售交易，即离线也可以收取交易报酬，没有时间限制，但是每个玩家每日只有固定的寄售订单限额，超过限额需要第二日发布新寄售订单，寄售数额不可超过自身的持有，买卖双方交易成功后，各收取2.5%的交易手续费.
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--------玩家反馈性优化--------------------
闪避改为所有普通攻击类型
闪避最高80%的说明显示
修复模板应用数据没生效的bug

Changed files in this update

神徒 Content Depot 1820321
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