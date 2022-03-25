研发日志Ⅺ:【武林志2】剧情CG更新，抚琴玩法现已上线!

大侠们好，感谢各位长期以来的耐心与支持，《武林志2》新版本现已上线，一起来看一看这次新版本有哪些看点吧。

【新增十五个主线剧情任务】

在本次更新中，我们将主线剧情任务进行整合优化，新增包含十五个主线剧情任务的事件演绎，总时长约为1个小时。洪武初年江湖动荡不定，为帮助留守孩童复学，主角踏上了为其寻找双亲的道路。孩童父亲因赋税繁重身不由己选择抢劫匪贼父子，不料与疾恶好善的贼子双双殒命。面对穷凶极恶的贼父，大侠们将面临着严惩不贷和网开一面两种选择，不同的选择将对应不同的结局及CG，或将影响后续剧情的发展。

【增加三段剧情CG及一段场景动画】

我们增加了三段剧情动画，包含两段主线剧情任务的结局CG及主角与大侠明怀瑾和卓十七郎结义结金兰的CG，这使得人物形象更为立体，浓墨重彩地展现了侠客间的肝胆相照。

我们还增加了沈家堡场景过场动画，沈家堡是武林之中最大的名门之家，已故堡主沈四海乃前任武林盟主。赤华碧柳，古柏参天，游廊相衔，山石点缀。此次新增的场景动画将沈家堡的轩昂壮丽展现得淋漓尽致。随着后续的场景更新与开放，预计将有更多精美的场景动画呈现在《武林志2》中，努力为大家还原原汁原味的江湖氛围。

【主线任务增加音乐小游戏玩法、计时杀敌玩法】

继上次“五子棋”玩法后，我们在本次更新中加入“古琴”玩法，“青山不墨千秋画，绿水无弦万古琴”。未来我们也将还原完整的琴棋书画，大侠们能够在游戏中体验到传统艺术技艺的风韵雅致。此外本次还新增计时杀敌小游戏，为繁复的主线任务增加了不少趣味。





【其他更新优化】

新增多位可交互NPC；

UI资源的迭代及优化；

调整背包自动出售功能；

修复锻造台相关功能的bug；

修复新手村出生即存档，血条的相关bug；

修复任务提示有概率消失的问题。

以上就是本期研发日志的全部内容了，我们也在陆续制作新的战斗系统、剧情、boss、场景地图等等，欢迎大家给我们更多的反馈与建议，祝大侠们游戏愉快！