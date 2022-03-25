3.25 1.04a版本更新 图鉴丢失更正方法。 更新内容：

1修正部分文字错误

2修正了部分地图的错误

3修正了部分技能不符合描述的错误

图鉴丢失问题：

由于设置问题，导致部分玩家在退出时有极小概率图鉴丢失。

更正方法：（图鉴未丢失者不要使用）把存档（www/save文件夹）里的config.rpgsave文件删除，再把maxconfig.rpgsave文件，修改文件名为config.rpgsave（请勿在游戏开启状态下操作。）