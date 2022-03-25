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花园魔三国 蜀汉篇 -The Sacrificial Girl of the Fantasy 3 Kingdoms- SHU update for 25 March 2022

3.25 1.04a版本更新 图鉴丢失更正方法。

Share · View all patches · Build 8437024 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

3.25 1.04a版本更新 图鉴丢失更正方法。 更新内容：
1修正部分文字错误
2修正了部分地图的错误
3修正了部分技能不符合描述的错误

图鉴丢失问题：
由于设置问题，导致部分玩家在退出时有极小概率图鉴丢失。
更正方法：（图鉴未丢失者不要使用）把存档（www/save文件夹）里的config.rpgsave文件删除，再把maxconfig.rpgsave文件，修改文件名为config.rpgsave（请勿在游戏开启状态下操作。）

Changed files in this update

花园魔三国 蜀汉篇 -The Sacrificial Girl of the Fantasy 3 Kingdoms- shu Content Depot 1240481
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