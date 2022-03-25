【测试版本0.9.2.391】3.25更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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优化：

炼丹优化

我们对炼丹界面的ui进行了大幅度的优化调整

① 丹药药性提示

炼丹时点击丹方会直接显示出炼制这颗丹药所需要的药性。

② 丹药效果提示

鼠标移动到丹方名称处会显示出丹药的效果，价格和耐药性。

③ 新的草药筛选

我们重置了炼丹时选择药材的界面。

现在炼丹选择药材时可以根据药材放置的位置筛选出你所需要的药性。

④ 一些小优化

现在炼丹时可以看到人物血量和游戏时间并且可以打开图鉴任务界面了。

同时当你把药材放置到丹炉中时会显示这个药材此时生效的药性。 调整了玄元丹的副药药性

从原来的洗髓调整为了开窍。

（说起来玄元丹的副药药性是洗髓其实一直是个bug来着） 调整了化神时淬体和塑魂的效果

现在化神时的淬体在化神成功后除了增加血量外还会增加遁速。

而与此同时塑魂除了会增加神识外还会增加资质和悟性。

并且现在淬体和塑魂的增幅效果不再是线性的了，收益会随着数值的增加逐步降低。 优化了门派兑换时的提示窗口

现在一次性兑换多件物品时，也只会弹出一次提示窗口了。 优化了青石灵脉NPC对话

现在如果青石灵脉中遇到的NPC与你的关系是道侣的话，会在相应的对话中对道侣称呼做出适应。 增加了海上快速移动的提示

不在海上也能点击海图上的岛屿，并且添加了“仅能在海域时快速移动”的提示。 给神仙斗法中的人物增加了更多的悟道点

Bug修复：

修复了无尽之海上的npc对话中没有适配所处地域的bug 修复了拍卖会中将纯阳法宝称呼为先天灵宝的bug 修复了部分NPC在筑基期就学会了吞日神猿变第四层的bug 修复了流光真诀的效果可以用其它属性的神通触发的bug 修复了御剑飞行在逸风城位置图层错误的bug 修复了气道归一的加成效果没有正确生效的bug 修复了魂兵不能正确恢复魂力的bug 修复了图鉴中心魔低语效果显示错误的bug

本周碎碎念：

新的炼丹感觉用起来方便多了。

化神的调整已经接近尾声，不过由于化神期的一部分玩法尚未制作完成，还得过段时间才会更新到稳定版。（大概

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案

