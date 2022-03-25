《星光咖啡馆与死神之蝶》现已发售！

《星光咖啡馆与死神之蝶》现已推出！通过捆绑包购买可获得额外折扣！游戏收录简繁日英多语言并支持游戏内切换，并支持Steam云存储、成就以及手柄控制等功能。并支持更多额外内容。

Steam：https://store.steampowered.com/app/1829980

YUZUSOFT柚子社精品合集捆绑包：https://store.steampowered.com/bundle/18378/YUZUSOFT/

作品常见QA：

Q：如何切换简繁版本？

A：启动游戏后，在游戏主界面下方的语言切换按钮可以在简体中文，繁体中文、英语和日语之间进行切换。

Q：如何想要获得本游戏的额外内容该怎么办？

A：请访问NekoNyan的官方网站获取。

《星光咖啡馆与死神之蝶》是日本超人气美少女游戏品牌YUZUSOFT（柚子社）的最新作品。由创作《千恋＊万花》、《RIDDLE JOKER》、《魔女的夜宴》等多款人气作品的柚子社主创团队担当制作。由梦璃凛和小舞一担当原画与人物设计；菰绵遥华担当SD原画；剧本由天宫Ritsu、KAZUKIFUMI与濑尾顺共同负责，音乐由Famishin与AngelNote联合制作。由人气歌姬米仓千寻献唱OP主题曲《Smiling-Swinging!!》。