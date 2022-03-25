《人中怪物》V0.7更新

各位小怪物大家好呀！距离《人中怪物》推出抢先体验版已经过去一段时间了，相信大家都已经揭开了江户时代的谜题。这段时间我们收到了很多小怪物们的意见建议以及期待，在本次更新中，我们也会对大家提的比较多的问题进行统一优化：

心心念念的第二章来啦！

小怪物们一直在催更的第二章谜题将会在本次更新与大家见面，我们在延续第一章基础玩法的情况下，转换了场景，并新加入怀表和换物的功能，相信能够为大家带来更丰富的游戏体验与新鲜感。第二章的开启条件是完成一、二章中间的神秘关卡，所以在本次更新后，需要请大家重新进入《美梦再难圆》进行结案，进入神秘关卡。

新增结案内容

在游戏上线后我们收到很多小怪物的反馈，感觉提交凶手后案件戛然而止，需要到审讯室才能了解更加详细的剧情。在新的版本中，我们为每个关卡加入了结案部分，与主线相关并且会为之前的案件进行一个简单的收尾过渡，感兴趣的小怪物可以重复进入之前的关卡进行游玩体验。

增加进入新手关卡和神秘关卡的入口

对于跳过新手教程的小怪物，在本次更新后可以重新进入新手关卡啦，机关就藏在老地方，进入的方法：嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。

除了以上新增的内容外，这次更新还新增和修改了一些内容，包括片头动画、前情提要的内容等。

完整更新内容，详见以下更新日志：