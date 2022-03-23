《古剑奇谭网络版 海外版》3月24日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年3月24日5:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆商城更新

通宝商城限时上架坐骑【凌天金翮】，上架时间：3月24日更新维护后~3月31日更新维护前。



☆职业调整

珑瑛·灵瑛

灵玉金刀

修复星蕴特技【守拙】未生效的问题。

☆斗法调整

斗法活动

修复破阵夺珍奖励的镶嵌道具只有两种的问题，现在共有五种道具。

☆通用调整

由于琅泉之路声望商内【藏元石·壹·历世】、【四方灵蕴匣·通灵】的限购周期出现异常，部分玩家额外购买了这些道具。此问题上周已通过热更修复。现于琅泉之路声望商上架永久限购的【藏元石·壹·历世】共720个、【四方灵蕴匣·通灵】共24个（限购数量会根据玩家在对应商品的已购买数量进行降低），购买永久限购的道具不会计入此道具的周获取数量。

【四方灵蕴匣·通灵】设置周上限为6

请各位仙家弟子互相转告，合理安排游戏时间，提前做好下线准备，维护期间给您带来的不便，敬请谅解。祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2022年3月23日