挂机神话 20220323 圆饼出击

#黑市内上架黑市角色，现在玩家有几率能从黑市上看见这些来自万界之中的菁（炉）英（鼎）了

#历时一周半，终于将本阶段计划上架黑市的商品都完成上架（后续随着玩法更新，仍会有更多商品类型陆续上架）；一键换装与一键换队伍配置在做了，已经不再是新建文件夹（为下周重磅玩法【秘境】的推出作准备）

PS：G胖已经不给导量啦，如果大家觉得小破游还可以，请乐意投个好评，让小破游好好活下去。但无论如何，狮子都会继续努力将小破游打磨得越来越好玩的！