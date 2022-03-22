遊戲更新(2022/03/04)

更新摘要：

經過和新品節的數據分析，開始對各系統以及遊戲性進行修正，接下來的幾周會不斷進行大規模的調整。

1.大幅調整遊戲的各種機制：主要是衝刺、防禦、以及硬直相關。

2.開始整頓各角色遊戲性與平衡性，除了調整角色數值上的平衡，也會做些許的重製。

3.修正許多連線問題。

平衡調整：

系統：

1.衝刺：平衡空中與地面的衝刺使用，並且讓快速起身成為需要去做的抉擇之一；衝刺攻擊目前過於優秀，因此微微調降出手速度。

a.衝刺格現在提升到4格，並提高20%衝刺值的回復速度

b.空中衝刺、起身衝刺現在需要消耗衝刺值

c.衝刺攻擊的攻擊出現時間微微調降

2.防禦：現在防禦的效果太過薄弱，除了調整防禦的強度外，也調整了防禦的減傷效果。此外，也將所有招式對防禦的效果重新調整，能夠直接破防的招式會成為該招特色。

a.防禦值大幅提高，但防禦的傷害減免倍率下降(90%→75%減傷)

3.硬直：重新調整所有招式以及共通機制造成的硬直效果，現在會是完全的動態硬直，也就是會客製每招造成的硬直時間。

a.調降發動覺醒/覺醒受身給予的硬直時間，從1.5秒降至1秒。

b.調整各角色招式的硬直，會在後續角色的部分說明。

4.空中相關：平衡空中與地面的接技傷害，之後會陸續調整空中相關的傷害。另外，調整二段跳的高度，讓隊友在空中被敵隊接技時更容易救場。

a.新增空中減傷，在空中進入受傷狀態時受到的傷害會減少25%

b.提高二段跳的高度(約13%)

角色：

角色的調整比較龐大，會分批在接下來的幾個禮拜陸續調整。

這次主要的更新角色為芙蕾雅、依絲奈、米哈爾、希拉德。

1.芙蕾雅：芙蕾雅的表現算是滿中規中矩的，因此只有小規模的改動，另外芙蕾雅也正在構思最後一招該學甚麼樣的技能。

a.技能「三連斬」(包含相關天賦)傷害調高20%

b.特殊技「風之盾」的風盾值現在會從50開始填充

c.天賦「破風強化」效果更新：「破風」的增益效果提高至2次。

d.天賦「風之鎧」、「風之速」、「風之怒」效果併入覺醒被動

e.提高天賦「風之怒」效果，250%→350%

f.提高天賦「碎風刃」造成的傷害10%

g.「颶風之劍」後半的效果更改為「常駐獲得覺醒被動的狀態」。

2.亞洛士：正在學習新的技巧中，因此暫時無法使用，別擔心，下次回來會更加強大!

3.依絲奈：主要針對依絲奈一些不好用的天賦進行調整，並讓第二層天賦能夠在空中使用。

a.天賦「變換射擊」、「雙符疊擊」、「高速射擊」現在有支援空中的「符咒射擊」。

b.技能「治癒藥符」、「力量藥符」的特效視覺效果調整的明顯一點。

c.提高技能「力量藥符」調整到 25%

d.技能「符爆公事包」效果及傷害調整，現在會是兩段式傷害。

e.技能「符爆公事包」現在可於空中使用(特效未完成)。

f.天賦「雙符疊擊」現在也會微微提高造成的硬直效果。

g.提高天賦「怪力藥符」效果10%→15%。

h.提高天賦「疾馳脈動」效果從30%，5秒→25%，3秒。

i.提高天賦「護禦結界」效果從15%/20%→25%/25%。

j.提高天賦「符花綻放」傷害，射擊傷害提高25%，爆炸傷害提高50%，但爆炸傷害會有20%的遞減效果。

k.提高天賦「符花界域」效果範圍20%。

4.馬汀：當前版本非常霸道，預計在下一次更新做出完整的改動；會有好用的新技能、更加特色化的天賦改動，以及會調整部分招式出手過快的問題。

a.降低技能「鮮紅鍊擊」給予硬直時間，1.5秒→0.9秒，重複命中會給予擊飛效果。

5.艾茵：目前有些天賦尚未完善，預計會在下下一次更新做出完整的改動，除了新技能，還會有許多天賦上的改動。

6.凱莫：預計會在下一次更新做出完整的改動，主要是調整地面系法術的強度，以及再作為法師的爆發傷害。

a.降低技能「地裂」給予硬直時間，1.5秒→1秒。

b.調降普通攻擊的速度，但給予的硬直時間微微調高。

7.米哈爾：主要調整一些較不好用的天賦。之後會再調整奧義相關的部分。

a.降低技能「幽鳴獵手」的增傷效果，但會對所有屬性異常狀態造成額外傷害。

b.調整技能「爆炸箭裝填」的滯空時間。

c.調降技能「重擊箭」0階的硬直時間從1.5秒→0.9秒。

d.加快技能「重擊箭」的蓄力速度，每階段需要時間從0.6秒→0.5秒。

e.提高天賦「箭筒擴充」的裝填上限箭矢數量，5→10。

f.降低天賦「狼噬」給予的硬直時間從1.5秒→0.6秒。

g.提高天賦「炎爆箭」的基礎爆炸傷害25%。

h.提高天賦「快速裝填」的裝填箭矢數量，3→5。

i.提高天賦「變換箭種」降低爆炸箭裝填的魔力消耗，30%→35%。

8.拜倫：當前版本太過強大，有許多天賦會需要調整，會做出較為大的重製，但改弱的同時會提高此角色的遊戲性，預計會在下下一次更新做出完整的改動。

a.調降普通攻擊的速度，但給予的硬直時間微微調高。

b.降低技能「浪擊」給予的硬直時間，1.5秒→1秒。(天賦蓄力的浪擊調整成1.2秒)

c.提高技能「水環」的硬直時間，0.5秒→0.8秒，但整套命中不會使敵人進入長硬直。

9.希拉德：近兩次比賽被最多次的角色，這次我們對希拉德做了許多改動，主要是讓天賦更有統一性與競爭性，以及更加凸顯角色特色，也就是更加重重量感，但尚未調整招式的延遲部分，因此強大的風之騎士在這次的修正後......變的更加強大了!(?) 我們會盡快調整希拉德的招式至平衡。

a.調降普通攻擊速度、但提高給予的硬直時間。

b.調整被動技能「風之鎧甲」效果，現在只能抵銷小型的投射物。

c.加快被動技能「風之鎧甲」的回復時間，從8秒下降至6秒。

d.調整特殊技「破刃盾擊」的長硬直效果為暈眩1秒，並移除破防效果。

e.技能「強勁風壓」改名為「風壓之壁」。

f.技能「風壓之壁」新增效果「會使正前方的敵人暈眩1秒」。

g.降低技能「風壓之壁」給予的硬直時間，1.5秒→0.5秒。

h.移除技能「氣流之槍」的直接破防效果。

i.降低技能「氣流之槍」在空中的出手速度。

j.降低技能「風湧之槍」0階段施放的長硬直，1.5秒→0.6秒。

k.技能「烈風盾擊」給予的長硬直效果改為暈眩1秒。

l.調整被動技能「狂風護身」效果，「將敵人擊飛、擊倒時會回復1層風之鎧甲」更改為「並且可以抵銷更強的非奧義遠距離攻擊」。

m.天賦「順風刺擊」與天賦「順風盾擊」位置調換，統一天賦走向邏輯。

n.移除天賦「順風刺擊」與天賦「順風盾擊」造成的直接破防效果。

o.降低天賦「順風重踏」給予的硬直時間，1.5秒→0.8秒

p.天賦「風牆夾擊」改名為「強勁風壓」，效果改為「若成功使敵人暈眩則會回復1層風之鎧甲」。

q.天賦「乘風之勢」效果更改為「將敵人擊飛、擊倒時會回復1層風之鎧甲。」

r.加快天賦「陣風永續」的回復時間，從6秒下降至4秒。

s.降低天賦「跪地求饒」效果，20%→15%。

t.降低天賦「逆風者亡」效果，20%→10%

u.增加天賦「下人閉嘴」效果，25%→35%，並調降第二下給予的硬直效果，1.5秒→0.6秒。

v.天賦「破刃重擊」改名為「風暴無情」，並修改效果為「造成暈眩的攻擊同時使敵方受到來自希拉德的傷害提升20%，效果持續3秒，受到希拉德傷害會刷新此時間。」

w.降低天賦「颶風之刺」傷害效果，改為135%~110%。

x.提升天賦「順風而行」加速及傷害加成效果25%→30%，以及強化效果至15%→20%

10.魅兒：完成度70%，沒意外下個月會與大家見面

11.艾莉絲卡：想讓此角色的特色能夠更加發揮，因此會修改現有招式的一些銜接效果，並追加泛用性更高的新技能，預計會在下下一次更新做出完整的改動。

12.愛爾妲：除了強到不行的熾焰連射需要平衡外，也會調整多數天賦的平衡，以及步法的泛用性。預計會在下一次更新做出完整的改動。

13.卡梅爾：剩下最終調整，預計下周會與大家見面。

美術相關更新：

更新了三隻角色的模型以及貼圖，主要是臉部以及整個服裝設計，提高解析度的同時也讓設計更還原美術圖。

1.芙蕾雅模型更新。

2.亞洛士模型更新。

3.依絲奈模型更新。

系統更新：

1.優化練習模式，更新假人的一些數值以及不正確行為，也調整了專屬於練習模式的測試用功能(有任何希望新增的功能歡迎提出!)

2.自訂房間的刷新改為每3秒自動刷新

3.搖桿功能再優化

4.在各頁面的連線更加穩定

Bug修正：

1.修正天賦儲存的功能

2.修正一些的顯示

3.修正搖桿的一些介面顯示

4.修正艾茵奧義在地板上的飛刀會被打掉的問題

5.修正訓練假人的一些問題

6.修正觀戰聽不到部分音效的問題

7.修正觀戰有些特效會消失的問題

(因字數限制因此分段貼，以後的更新會整理到網站上)