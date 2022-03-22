 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Click anywhere outside the search field to close this popup.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results.

浮生箓 update for 22 March 2022

[0.8版本]3.22更新公告

Share · View all patches · Build 8414953 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

优化：
1、新增1个官方大剧本
2、优化游戏加载速度
3、新增事件预览编辑功能

Bug修复：
1、修复官方剧本及MOD剧本提前一年结束的Bug
2、修复剧本文本及逻辑错误

若有Bug需要反馈，可加入Q群：767174670
更多教程可通过Bilibili搜索“浮生箓教程”
欢迎关注我们官方媒体
微博：@浮生箓
B站：@浮生箓
抖音：@浮生箓
百度贴吧：浮生箓吧
加入官方QQ群：
1群：767174670

Changed files in this update

浮生箓 Content Depot 1874661
  • Loading history…
浮生箓 繁体 Depot 1874662
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.