[0.8版本]3.22更新公告

优化：

1、新增1个官方大剧本

2、优化游戏加载速度

3、新增事件预览编辑功能

Bug修复：

1、修复官方剧本及MOD剧本提前一年结束的Bug

2、修复剧本文本及逻辑错误

若有Bug需要反馈，可加入Q群：767174670

更多教程可通过Bilibili搜索“浮生箓教程”

欢迎关注我们官方媒体

微博：@浮生箓

B站：@浮生箓

抖音：@浮生箓

百度贴吧：浮生箓吧

加入官方QQ群：

1群：767174670