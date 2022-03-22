[0.8版本]3.22更新公告

优化：
1、新增1个官方大剧本
2、优化游戏加载速度
3、新增事件预览编辑功能
Bug修复：
1、修复官方剧本及MOD剧本提前一年结束的Bug
2、修复剧本文本及逻辑错误
若有Bug需要反馈，可加入Q群：767174670
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