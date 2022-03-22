挂机神话 20220322 圆饼出击

#补充战斗中触发闪避后的【闪避】字样，为后续【秘境】玩法推出后可能形成的新build作铺垫

#将洗点丹默认设为锁定状态，从视觉上更好地与天材地宝进行区分，降低误食几率。谨记，洗点丹只有零颗与无数颗的区别，一旦吃了第一颗则无法自拔，是的，是X麻，狮子往里面加了X麻

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴