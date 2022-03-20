《巫女契约》 22年3月20日0.84版本更新公告

因为在群里聊敏感话题然后群炸了hhhh

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最近花了大量的时间在新作上，巫女契约的进度不可避免拖缓了；不过我们一定会完成承诺的更新内容，不会因为新作的开发而减少本作的质量。

同时，我们也确定了以后的作品非特殊情况不再会EA，

当前版本详细更新内容如下：

新增内容

1.新增了【影巫女 露娜卡】的训练场技能

2.新增了【战巫女 埃希妲】的训练场技能

3.在祭祀外新增了被强化者的显示

数值和机制调整

1.速射基本攻击力增强了1点

其他调整

1.优化了图标的表现，使之对的更整齐

2.考虑到维护的便利，将游戏中的staff名单调整到了外部

修复bug

1.修复字体丢失的错误

2.修复了神灵碎片相关的部分文本错误

3.修复了训练场技能显示条件错误bug

4.修复了娑莉莎和维纳希技能强化的错误，该错误会导致娑莉莎和维纳希可以跳过低级强化直接强化到最高级

5.修复了【架势】数值不正确的bug

6.修复了【格里高利2036】的一处地形错误

7.修复了【异界之门】对话取消时的UI错误

8.修复了偶发【飞扑】、【影袭】没有伤害的bug

9.修复了之前版本更新导致的一部分旧存档错误，现在一部分旧存档可以继续游玩