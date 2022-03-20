《巫女契约》 22年3月20日0.84版本更新公告

因为在群里聊敏感话题然后群炸了hhhh
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最近花了大量的时间在新作上，巫女契约的进度不可避免拖缓了；不过我们一定会完成承诺的更新内容，不会因为新作的开发而减少本作的质量。
同时，我们也确定了以后的作品非特殊情况不再会EA，
当前版本详细更新内容如下：
新增内容
1.新增了【影巫女 露娜卡】的训练场技能
2.新增了【战巫女 埃希妲】的训练场技能
3.在祭祀外新增了被强化者的显示
数值和机制调整
1.速射基本攻击力增强了1点
其他调整
1.优化了图标的表现，使之对的更整齐
2.考虑到维护的便利，将游戏中的staff名单调整到了外部
修复bug
1.修复字体丢失的错误
2.修复了神灵碎片相关的部分文本错误
3.修复了训练场技能显示条件错误bug
4.修复了娑莉莎和维纳希技能强化的错误，该错误会导致娑莉莎和维纳希可以跳过低级强化直接强化到最高级
5.修复了【架势】数值不正确的bug
6.修复了【格里高利2036】的一处地形错误
7.修复了【异界之门】对话取消时的UI错误
8.修复了偶发【飞扑】、【影袭】没有伤害的bug
9.修复了之前版本更新导致的一部分旧存档错误，现在一部分旧存档可以继续游玩
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