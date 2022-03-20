挂机神话 20220320 圆饼出击

#为黑市新增追猎情报，世界等级超过900级后，黑市将有几率出现能让本次潮汐额外多打一次boss的追猎情报（注：使用后立刻生效，且无论原先的首领是否已被猎杀皆会被覆盖）；百战·剑羽狂狮作为首只追猎情报中的特殊boss首秀登场（依靠情报刷出的boss在机制与数值上会比一般的追猎boss困难许多，请酌情消费！！！）

#入界调整：由于黑市中倒卖的1级极品红装广受修真者欢迎，现加入新的入界机制，世界等级比入界装备等级每高100级，每场获得1点额外入界经验，超过999的世界等级按999计算

举例1：世界等级999，入界1级装备，每场将获得9点额外经验（共10点）

举例2：世界等级3000级，入界1级装备，每场将获得9点额外经验（共10点）

举例3：世界等级650，入界301级装备，每场将获得3点额外经验（共4点）

（说明：本次调整后，整体入界时间将缩短一半，且入界前期低收益时间大幅减少，现在，各位修真者能够更快地打造中高级的成套阵容，尝试各种套路，再决定后续深入培养的流派）

#削弱入界怪物战力，现在入界收割更有砍瓜切菜的手感了

#关于入界次数说明

入界在设计之初便是一个为打造终极装备而服务的系统；狮子想要一部分玩家觉得入界值，去入界，而另外一部分玩家觉得挂机赌装备值，去挂机；因此这是一个择，并不希望所有的玩家都集中在同一个选择上，如果今天削入界次数后大家还是觉得入界太难，那么应该就是属于觉得挂机比较值的那部分玩家，后续我会推出另外的关于装备的玩法，去顾及这类不想入界的玩家的。

祝各位 修士 女修 仙人 仙女 魔人 魔女 妖修 妖姬 猛鬼 女鬼 傀儡

周 末 愉 快 ！