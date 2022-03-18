【测试版本0.9.2.389】3.18更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

更新了极阴三海后续传闻剧情“见证”

这段支线传闻剧情的发生时间是在第1000年。

不过在我们目前的规划中，在750年到1000年的这段时间里，还有一段比较重要的主线剧情。

所以如果想要体验这个支线剧情的话，请尽量保留一个在750年之前的存档。

（偷偷说一声，这段剧情有几个不同的分支，其中某个分支最后能获得的一个渡劫秘术，但是因为渡劫玩法还没开发完成，所以暂不可见。）

Bug修复：

修复了涵虚仙府中人阵眼位置的相关bug。 修复了悟性超过300点后领悟功法会导致时光倒流的bug（现在领悟的悟性生效的上限为200点）

本周碎碎念：

这周好像已经念过一次了，那这次就摸了→ →

再次推广一下我们的bwiki站点~

wiki.biligame.com/mcs/

（溜——————————————————————————————————————————

一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案

