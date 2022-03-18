V0.6.4(2022.3.18)
情报系统更新
深入腹地任务改为情报搜集
在情报搜集任务中生成情报时，有一定几率生成关键情报，且威胁等级越高，几率越大。
新的一个主线任务：地图碎片
缩小了子弹时间时镜头的缩放幅度
改进了敌人的生成方法，增加了不同的敌人生成模式
修复了野猪敌人对枪声没有反应的bug
敌人现在可以装备医疗包、火箭背包和弹头
修复了敌人装备的医疗包耐久度不足的bug
更新了敌人的AI，使其可以正常使用火箭背包
稍微增加了投掷手雷的距离
改进机枪炮台功能，现在操作机枪炮台的敌人被眩晕、点燃时会退出操作
延缓了敌人升级的速度
优化了道具使用系统，优化了敌人对手雷的使用
新特性，延长敌人使用投掷物的准备时间，当敌人在这个时间内死亡、眩晕或点燃时，手雷会被原地丢下
新特性：敌人使用金属盾牌时会受到电磁伤害和眩晕
穿甲弹修改：不增加伤害，只附加穿透效果，同时加大了后坐力
修复了在仓库无法呼出暂停菜单的bug
优化了教学关靶子的功能
修复了匕首有时攻击失效的bug
鸡从天降 Playtest update for 18 March 2022
更新说明 V0.6.4
V0.6.4(2022.3.18)
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