更新说明 V0.6.4

V0.6.4(2022.3.18)

情报系统更新

深入腹地任务改为情报搜集

在情报搜集任务中生成情报时，有一定几率生成关键情报，且威胁等级越高，几率越大。

新的一个主线任务：地图碎片

缩小了子弹时间时镜头的缩放幅度

改进了敌人的生成方法，增加了不同的敌人生成模式

修复了野猪敌人对枪声没有反应的bug

敌人现在可以装备医疗包、火箭背包和弹头

修复了敌人装备的医疗包耐久度不足的bug

更新了敌人的AI，使其可以正常使用火箭背包

稍微增加了投掷手雷的距离

改进机枪炮台功能，现在操作机枪炮台的敌人被眩晕、点燃时会退出操作

延缓了敌人升级的速度

优化了道具使用系统，优化了敌人对手雷的使用

新特性，延长敌人使用投掷物的准备时间，当敌人在这个时间内死亡、眩晕或点燃时，手雷会被原地丢下

新特性：敌人使用金属盾牌时会受到电磁伤害和眩晕

穿甲弹修改：不增加伤害，只附加穿透效果，同时加大了后坐力

修复了在仓库无法呼出暂停菜单的bug

优化了教学关靶子的功能

修复了匕首有时攻击失效的bug