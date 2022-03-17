【内容追加】监测到了新的影像

不知不觉中，二重迷宫的探索者已经突破三千人了，惊人的数字呢！><
非常感谢各位的热情！
本次更新内容：
- 真结局末期追加了一张Cutscene CG（不收入资料室）
- 修改了一些系统提示的文案，防止误操作
- 修正了一些错字
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当然，非常欢迎您分享自己的冒险故事哦！
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