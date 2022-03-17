 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Click anywhere outside the search field to close this popup.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results.

Ten trials of Babel: The Doppelganger Maze update for 17 March 2022

【内容追加】监测到了新的影像

Share · View all patches · Build 8389421 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

不知不觉中，二重迷宫的探索者已经突破三千人了，惊人的数字呢！><
非常感谢各位的热情！

本次更新内容：

  • 真结局末期追加了一张Cutscene CG（不收入资料室）
  • 修改了一些系统提示的文案，防止误操作
  • 修正了一些错字

有热心的探书人提供了如何更好地与同伴交流的经验谈，不妨去看看吧？
当然，非常欢迎您分享自己的冒险故事哦！

https://steamcommunity.com/app/1900340/guides/

剧情交流、解谜、攻略等，欢迎加入官方讨论QQ群：716184188

Changed files in this update

Ten trials of Babel: The Doppelganger Maze Content Depot 1900341
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.