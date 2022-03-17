【内容追加】监测到了新的影像

不知不觉中，二重迷宫的探索者已经突破三千人了，惊人的数字呢！><

非常感谢各位的热情！

本次更新内容：

真结局末期追加了一张Cutscene CG（不收入资料室）

修改了一些系统提示的文案，防止误操作

修正了一些错字

有热心的探书人提供了如何更好地与同伴交流的经验谈，不妨去看看吧？

当然，非常欢迎您分享自己的冒险故事哦！

https://steamcommunity.com/app/1900340/guides/

剧情交流、解谜、攻略等，欢迎加入官方讨论QQ群：716184188