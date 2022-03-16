【优化更新】存档扩容、界面标识增强

为了探书人能更清晰地理解书中世界的规则，
以及更顺利地当海王，
本次更新对系统进行了以下调整：
- 把存档位扩展到了10个
- 好感度条加上了刻度，更方便判定好感度是否达标了
- 在深层区4追加了可以送礼物给晓彷、卡鲁斯之外的男主们的机会，增加容错率
- 修正了一些文案bug
各位所拥有的神秘的跨位面超能力【SAVELOAD大法】，请记得经常使用哦！
剧情交流、解谜、攻略等，欢迎加入官方讨论QQ群：716184188
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