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Ten trials of Babel: The Doppelganger Maze update for 16 March 2022

【优化更新】存档扩容、界面标识增强

Share · View all patches · Build 8382549 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

为了探书人能更清晰地理解书中世界的规则，以及更顺利地当海王
本次更新对系统进行了以下调整：

  • 把存档位扩展到了10个
  • 好感度条加上了刻度，更方便判定好感度是否达标了
  • 在深层区4追加了可以送礼物给晓彷、卡鲁斯之外的男主们的机会，增加容错率
  • 修正了一些文案bug

各位所拥有的神秘的跨位面超能力【SAVELOAD大法】，请记得经常使用哦！
剧情交流、解谜、攻略等，欢迎加入官方讨论QQ群：716184188

Changed files in this update

Ten trials of Babel: The Doppelganger Maze Content Depot 1900341
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