【优化更新】存档扩容、界面标识增强

为了探书人能更清晰地理解书中世界的规则， 以及更顺利地当海王 ，

本次更新对系统进行了以下调整：

把存档位扩展到了10个

好感度条加上了刻度，更方便判定好感度是否达标了

在深层区4追加了可以送礼物给晓彷、卡鲁斯之外的男主们的机会，增加容错率

修正了一些文案bug

各位所拥有的神秘的跨位面超能力【SAVELOAD大法】，请记得经常使用哦！

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