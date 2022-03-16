《古剑奇谭网络版 海外版》3月17日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年3月17日5:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆斗法调整

因系统故障，部分玩家的斗势境界被错误的升级到势摇星海·三，此问题已被修复，在本周（3月17日6时）的结算中，这部分玩家的斗势境界将在重置为霜锋映斗·一后再进行结算。十洲剑试装备商店中的190装等装备的购买限制将被移除。

☆秘境调整

新秘境开放：

琅泉界桥【普通】难度将在2022年3月17日中午12时开启，【体验】难度将在2022年3月20日中午12时开启。

☆通用调整

照影仅保留照影外观收集功能。蕴养、照影技能、秘文册界面不再显示。

原有的灵气会转化为归元露返还给仙家弟子们，归元露仅可商店出售，无其他功能。

原有的照影技能改为修影灵珠，通过初闻照影任务发放，已经完成过该任务的仙家弟子上线可收到对应藏品奖励。

背包、秘文商店相关地方不再显示灵气和秘文残片进度相关内容。

原先只能分解获得照影灵气的物品不能再被分解。

☆任务调整

琅泉界桥任务开启，玩家可返回各自门派洞天找掌门接取任务。

☆数值调整

秘文残片·动态周获取上限提高至18个。

秘文残片转化效率提升：

1枚秘文残片·动态可转化为8枚秘文残片·壹捌零。

请各位仙家弟子互相转告，合理安排游戏时间，提前做好下线准备，维护期间给您带来的不便，敬请谅解。祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2022年3月16日