【测试版本0.9.2.386】3.16更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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优化：

已经突破到第五层的功法将不再显示在闭关界面的突破列表里了。 现在和阴魂岛岛主兑换秘法后可以继续和岛主对话兑换物品了。

Bug修复：

修复了悟道境界对领悟神通功法时的效率加成效果错误的bug

在人物的悟性和悟道境界都很高时，会出现领悟功法或神通仅需要一天的情况。

修复后，领悟神通功法的时间会略微增加。 修复了水道的悟道境界会对所有神通功法的领悟和突破效率有影响的bug 修复了炼器时灵纹的效果在多词条下生效不正确的bug

原来灵纹增加灵气产生的效果仅在第一个词条正确生效，从第二个词条开始往后的词条获得的灵气并没有得到正确的加成，而是比预期的加成更少。 修复了炼器出来的加灵根权重的衣服加成异常的bug

装备后实际获得的灵根加成会远超数值。 修复了突破成功后按esc会依然保持原有境界的同时享受突破成功后获得的加成并且可以再次突破的bug。 修复了在某些情况下大地图的支路会直接显示出来的bug 修复了竹山宗有概率点击藏经阁和炼丹房会进入弟子居所的bug 修复了神识系的元婴npc会第五层大罗千幻诀的bug 修复了请教获得的聚气和购买到的聚气秘籍领悟时间不同的bug 修复了法器赤离释放的化焰不会因为释放非火系技能失效的bug 修复了闭关时依然会显示过期传闻的bug 修复了一些任务中的流程错误 修复了一些文案错误

今日碎碎念：

貌似真的发现了一些不得了的bug………………

啊，对了，觅长生的B站wiki又有大动作了。

在站长的努力py之下，觅长生的b站wiki完成了美术大翻新，同时前两天也完成了炼丹模拟器工具的制作。

在此之前图鉴功能也已经基本完成。

大家可以到下面的地址围观，也可以自己投稿攻略，参与到wiki的建设中。

具体地址：wiki.biligame.com/mcs/

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案

