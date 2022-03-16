3月16日《侠之信条》版本更新公告

各位大侠好！

本次更新将新增三个身份，三十多种天赋以及大量的身份事件，并且还新增了几个游戏角色以及多个结局，希望能给玩家们带来更好的游戏体验。

针对此前玩家们反馈的一些问题，我们进行了优化和修复，详细更新内容如下。

层出不穷：

1、药店、厨房增加的效果的显示

步步为营：

BUG修改

1、修正女海盗的对话错误的问题

2、修正日本武士偷取经书任务无法获取神照经的问题

3、修正狮吼功事件战斗人物错误的问题

4、修正鉴定提升错误的问题

5、修正部分错误的文本

6、修正暴击率溢出的问题

7、修正某些身份无法触发最终结局的问题

8、修正卡牌升级卡牌属性未改变的问题

优化：

1、优化丐帮线的升级方式

2、削弱内功对卡牌的影响，增强卡牌自身攻击力的效果

3、对职业永久技能与职业技能进行了优化

4、战斗中增加问号标记功能，战斗中可以点击问号标记

5、调整部分物品的价格

6、优化蒙古线加入条件，必须拥有天生反骨天赋才能加入

7、调整熔炼装备钨金的产出数量

8、优化悟性、拳掌、剑法、棍法等技能的上限，让玩家有机会挑战更高难度

9、增加科举考试的题目数量

10、优化了卡牌升级的效果展示

11、优化主线文本的描述

12、部分界面增加操作提示

13、生产身份线增加了对生活技能的要求

新增：

1、增加三个新的身份：县官、武师、镖师

2、增加新的天赋三十多种天赋

3、增加身份事件，每个身份都有自己相应的事件。例如:武当可以练武、秀才可以临摹书法

4、新增职业商店，现在只能通过在职业商店花钱才能切换身份，无法再通过身份界面切换职业了

5、二周目新增自动战斗功能和选牌提示功能，可以让玩家更加轻松的游玩二周目。可以在自定人生模式中打开

6、新增多种武器词条

7、新增战斗难度选择。初次进入游戏有初入江湖、江湖新秀、一代宗师、独孤求败四种难度，二周目将会解锁自定人生难度

8、新增四个结局：（1）海贼王（2）技艺大师（3）捣蛋大师（4）侠之信条

9、增加内功心法：梯云纵、清心决、血刀经、圣火心法、铁布衫、罗汉伏魔功、洗髓经、剑气纵横、一刀隔世、蛟龙戏水、拳掌精要

10、增加武学卡牌：形意拳、千蛛万毒手、沐家剑法、火焰刀、七伤拳、铁脚功

11、增减特殊卡牌：判案、押镖

12、增加位置效果这种新的卡牌机制。只有这张卡牌放在指定的位置上卡牌才会起效果

13、新增8个游戏角色

14、新增大量剧情：

第一类：身份剧情，每条身份线路都增加的相应的线路剧情，更好的体现线路的主旨

第二类：阵营剧情，三大阵营都增减了大量己方阵营的剧情

第三类：天赋剧情，与初始天赋产生互动的剧情

第四类：新身份剧情，增加新职业相关的剧情

第五类：新结局剧情，新增结局相关的前置剧情