更新调整：

1.撤离的时候，原本要5-10-15天才能得到粉丝增长奖励，现在降低为2-4-6天即可获得奖励，确实，睡那么久没有啥必要，乐子游戏，不需要太肝！

2.调整了一些敌人的难度和血量。

3.抽奖机盲盒现在无法抽出超强的装备，稀有装备要自己去找，或者自己赢得稀有奖励。

4.增加了一些梗，既然是乐子人玩梗游戏就要好好玩梗！

后续更新继续中...