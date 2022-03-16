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作死吧！UP主！ update for 16 March 2022

不要太肝！

Share · View all patches · Build 8379779 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

更新调整：

1.撤离的时候，原本要5-10-15天才能得到粉丝增长奖励，现在降低为2-4-6天即可获得奖励，确实，睡那么久没有啥必要，乐子游戏，不需要太肝！

2.调整了一些敌人的难度和血量。

3.抽奖机盲盒现在无法抽出超强的装备，稀有装备要自己去找，或者自己赢得稀有奖励。

4.增加了一些梗，既然是乐子人玩梗游戏就要好好玩梗！

后续更新继续中...

Changed files in this update

作死吧！UP主！ Content Depot 1825881
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