进行了较大内容更新：
1.主线内容进行了丰富，必须找到足够的公司罪证，才能扳倒公司！
丧尸城市是怎么会有这么多丧尸的？辐射区域怎么就泄漏辐射了？战乱城市为啥这样打来打去？
主线中大家可以自行探索，增加了指引，不剧透，就不多说了..
2.第一次进入每个城市时，增加了各个城市的地图，探索的时候可以查看，避免迷路
3.少许boss开始增强，避免大家一轮齐射就死了..
4.增加了奇怪的人和内容
5.修正了少许文字错误。
祝大家玩得开心！
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1.主线内容进行了丰富，必须找到足够的公司罪证，才能扳倒公司！
丧尸城市是怎么会有这么多丧尸的？辐射区域怎么就泄漏辐射了？战乱城市为啥这样打来打去？
主线中大家可以自行探索，增加了指引，不剧透，就不多说了..
3.少许boss开始增强，避免大家一轮齐射就死了..
4.增加了奇怪的人和内容
5.修正了少许文字错误。
祝大家玩得开心！
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