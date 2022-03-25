《只兔：不灭的勇者》抢先体验版现已正式发售！

大家好，由我一个人开发的游戏《只兔：不灭的勇者》终于在今天上架steam 啦！

作为我自己的第一款商业游戏，也因为个人在程序经验的不足，虽然游戏基本内容已开发完成，但仍存在一些体验上的问题。我希望借助抢先体验的过程，听取更多玩家的反馈和意见，以进一步优化游戏体验，并开发更多游戏内容。关于游戏当前的内容和未来的计划，大家可以参考抢先体验的相关说明。

一年半左右的开发时间，让我学习到了很多开发上的知识，也从失败的尝试中汲取到了很多教训。独立开发这款游戏的过程中，我遇到过各种各样技术上的难题，虽然它们目前并没有完全解决，但我努力做到了接近想象中的样子。

希望大家能多多包容游戏的不足并支持我这个开发新人。十分期待大家的意见和建议，让我能够继续完善这个游戏；也十分感谢大家的购买和游玩，这对我来说将是最大的激励！对了，欢迎加入QQ群： 707263555 来吹水聊天~

希望你喜欢这个游戏 0v0

如果想了解更多游戏开发的幕后故事，可以看看引擎提供方唤境撰写的文章：学生党也能用业余时间做出百万玩家的游戏——唤境专访《只兔：不灭的勇者》作者豆豆萌萌兔

为了方便大家在游玩时更好上手，我在这里也补充几点游戏的说明：

1.如何更换操作模式？

游戏操作方式默认为键盘+鼠标操作（因为早期程序端编写冗杂的原因，很多地方目前只能鼠标点击操作），但你可以在游戏开头部分点击更换操作模式（一共有4种操作模式），非常抱歉游戏暂时不支持自定义键位。

2.如何返回主菜单？

游戏过程大部分时候可以按TAB键呼出“兔克面板”界面，点击右下角的EXIT图标即可退回到游戏主菜单界面。（当然你也可以选择Alt+F4退出游戏）

3.如何进行存档？

同你会在旅店门口收到的提示一样，场景里的标志性地点，比如帐篷、木牌、旅馆，其实都是游戏里设置的存档点，按下交互键与之互动即可存档，你也可以按交互键与角色对话，BOSS战前的入口处一定会有存档点。

更多内容就有待大家自行探索啦，玩得愉快！