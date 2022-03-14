挂机神话 20220314 圆饼出击

#黑市上架位面情报，现在黑市内有几率出现能刷新本次潮汐所有位面的道具了（购买后立刻生效）

#更改命中等级与命中属性公式，提高角色命中率，为后续玩法做铺垫

本周更新预告

#更多可以影响游戏节奏的特色商品将陆续上架黑市

#继续打磨999级后体验与易用性

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴