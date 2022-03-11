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觅长生 update for 11 March 2022

【测试版本0.9.2.382】3.11更新公告

Share · View all patches · Build 8353313 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
This build has not been seen in a public branch.

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。
如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。
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更新：

  1. 更新了分晓阴阳的后续部分
    开放了阴冥海的探索度功能，当阴冥海的海域探索度满了之后就可以前往阴魂岛触发后续剧情了。

  2. 开放了幽冥海的探索任务
    在阴魂岛的任务中可以接到幽冥海的探索任务，可以通过任务积累幽冥海的探索度，并解锁幽冥海的最终挑战和相关剧情。
    具体剧情内容就不在公告内剧透了，不过任务的最终奖励可以获得一个天阶的遁术。

  3. 开放了玄冥海的探索任务
    在阴魂岛的任务中可以接到玄冥海的探索任务。
    完成相关的探索任务后，可以解锁玄冥海的最终挑战和相关剧情。
    完成玄冥海的最终剧情后，有可能可以获得万魂殿的相关传承。

  4. 新的功法
    幽魂录：人阶上功法；战斗开始时，获得【魂】4/8/12/24/36
    血魂录：地阶上功法：回合结束时，失去6/12/24/48/96点生命，获得【魂】    6/10/16/28/48
    万魂录：天阶上功法；回合开始时，每有【魂】50点则获得【魂】5/10/15/20/25
    驭灵典：地阶上功法；战斗开始时，获得【鬼柩】    1,【魂】*3/6/12/24/48

  5. 新的神通
    饲鬼术：自身有【魂】时才可以使用，失去9/12/20/36/72点生命值，获得【魂】8/10/13/21/36
    唤灵咒：自身拥有【鬼柩】时方可使用，消耗20/80/126/210/480点生命值，唤醒【鬼柩】以召唤【鬼灵】/【鬼兵】/【鬼将】/【鬼尊】/【鬼帝】    1
    魂啸：自身拥有【鬼灵】/【鬼兵】/【鬼将】/【鬼尊】/【鬼帝】时方可使用，造成20/30/45/90/180点伤害，每有一层【魂】，额外提升3点伤害

  6. 新的buff
    鬼柩：指示物
    鬼灵：回合开始时，每有【魂】1则获得【护罩】1，将【魂力】恢复到50，且攻击你一次，魂力耗尽时消散。
    鬼兵：回合开始时，每有【魂】1则获得【护罩】1，将【魂力】恢复到300，且攻击你一次，魂力耗尽时消散。
    鬼将：回合开始时，每有【魂】1则获得【护罩】1，将【魂力】恢复到500，且攻击你一次，魂力耗尽时消散。
    鬼尊：回合开始时，每有【魂】1则获得【护罩】1，将【魂力】恢复到1500，且攻击你一次，魂力耗尽时消散。
    鬼帝：回合开始时，每有【魂】1则获得【护罩】1，将【魂力】恢复到3000，且攻击你一次，魂力耗尽时消散。

  7. 新的遁术
    鹤点足：遁速+6/12/18/24/30，学会踏空而行

优化：

  1. 在采钧阁的情报兑换中移除了极阴三海的情报。
  2. 化神秘术调整
    塑魂法：【塑魂】+5。若处于【仙胎】状态，则【塑魂】额外+2
    定元咒：【后继无力】【凡体】状态下方可使用。下一次进入【仙胎】状态时，吸收4点灵气
    意守法：【后继无力】下回合开始时若处于【仙胎】状态，则每有【仙性】*10，吸收一点灵气。

Bug修复：

  1. 来不及修bug了，下周再说

本周碎碎念：
极阴三海这段剧情终于初步制作完成更新出来了。
感觉就如同哼哼啊啊啊啊啊啊啊啊般的痛快（划掉）
好奇怪的比喻，这么恶臭的更新公告还是不发了吧（继续划掉）
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一. 测试版本的开放方式：
 
在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。
 
二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用
 
正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生
测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test
也可以用这串神秘代码定位到存档位置
%appdata%/../LocalLow/yusuiInc
把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了
  
三. 测试版本须知
在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案
 

  1. 加群找管理：
    官方QQ群：
    ………………上略
    觅长生-离火门（官方24群）：215492416（已满）
    觅长生-化尘教（官方25群）：558183896（已满）
    觅长生-方壶山（官方26群）：901745394

  2. 到论坛发帖：
    3DM论坛觅长生专版
    百度贴吧觅长生吧

Changed depots in yusuitest branch

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