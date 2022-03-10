0.5.0 更新内容

新增、完善和调整：

新增成就系统

新增角色和宝物图鉴

查看地图增加菜单按钮

添加可关闭我方行动完后自动切换回合功能

完善声音控制，解决部分声音没有受音量控制的问题

完善熟练度显示，不能使用的武器类型标“-”

战场布置支持交换位置功能

地图侦查时可以查看人物移动范围和属性

读档或进入下一关后重置镜头朝向

按空格键镜头看向选中的人，没有选中则切换下一个可行动人物

弹奏技能增加特效表现

新加一个红色的占领点提示显示

支持更多的被动技能效果

调整主菜单[游戏结束]和[回合结束]的位置

去掉按键控制镜头的功能

去掉ESC的功能

BGM不加密，放到文件夹支持可替换

BUG修正：

剧情后最后一个友军撤退会导致操作不了

武器合成、角色转职后模型没有马上改变

计策陷阱设置后换军师，计策陷阱清空但行动力没还原

修正偶尔出现角色行动操作不了的问题

不能对话或攻击的时候相应按钮没有隐藏

设置了计谋然后读档，计谋显示不会和角色一起移动

回复术合成报错，合成后武器会消失

敌人优先撤退不会攻击挡路的角色

离队角色战斗准备还可以看属性和换装备

奶妈转职后武器模型出问题，武器熟练度没增加，角色模型到下一关会变回去