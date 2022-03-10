0.5.0 更新内容

新增、完善和调整：
新增成就系统
新增角色和宝物图鉴
查看地图增加菜单按钮
添加可关闭我方行动完后自动切换回合功能
完善声音控制，解决部分声音没有受音量控制的问题
完善熟练度显示，不能使用的武器类型标“-”
战场布置支持交换位置功能
地图侦查时可以查看人物移动范围和属性
读档或进入下一关后重置镜头朝向
按空格键镜头看向选中的人，没有选中则切换下一个可行动人物
弹奏技能增加特效表现
新加一个红色的占领点提示显示
支持更多的被动技能效果
调整主菜单[游戏结束]和[回合结束]的位置
去掉按键控制镜头的功能
去掉ESC的功能
BGM不加密，放到文件夹支持可替换
BUG修正：
剧情后最后一个友军撤退会导致操作不了
武器合成、角色转职后模型没有马上改变
计策陷阱设置后换军师，计策陷阱清空但行动力没还原
修正偶尔出现角色行动操作不了的问题
不能对话或攻击的时候相应按钮没有隐藏
设置了计谋然后读档，计谋显示不会和角色一起移动
回复术合成报错，合成后武器会消失
敌人优先撤退不会攻击挡路的角色
离队角色战斗准备还可以看属性和换装备
奶妈转职后武器模型出问题，武器熟练度没增加，角色模型到下一关会变回去
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