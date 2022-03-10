2022年3月10日 新章节之前的测试更新

更新了会动的花花草草
修改了存档编码与存档界面（以后新存档确定不能在此版本之前的版本使用了）
新增了这一章的boss，想要挑战的话可以去试试
新增30+个技能
修复了部分小bug（主要bug是净化的属性削弱）
新增了一个不确定的bug，怀疑与反击有关，修了但是不能证明修好了。
平衡了部分技能
（现在aoe自带命中率补正了）
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
Click anywhere outside the search field to close this popup.
更新了会动的花花草草
修改了存档编码与存档界面（以后新存档确定不能在此版本之前的版本使用了）
新增了这一章的boss，想要挑战的话可以去试试
新增30+个技能
修复了部分小bug（主要bug是净化的属性削弱）
新增了一个不确定的bug，怀疑与反击有关，修了但是不能证明修好了。
平衡了部分技能
（现在aoe自带命中率补正了）
Changed files in this update