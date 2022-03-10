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焚魂之梦 update for 10 March 2022

2022年3月10日 新章节之前的测试更新

Share · View all patches · Build 8346686 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

更新了会动的花花草草

修改了存档编码与存档界面（以后新存档确定不能在此版本之前的版本使用了）

新增了这一章的boss，想要挑战的话可以去试试

新增30+个技能

修复了部分小bug（主要bug是净化的属性削弱）

新增了一个不确定的bug，怀疑与反击有关，修了但是不能证明修好了。

平衡了部分技能
（现在aoe自带命中率补正了）

Changed files in this update

焚魂之梦•史莱姆地下城•烤乳猪模拟器•KRZ大作 Content Depot 1547781
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