0.6.120中型更新

外观更新
-火神模型更新
-能量塔爆炸动画更新
-导弹打击、轨道轰炸、电磁冲击、巨型电磁冲击的特效外观进行了更新
比赛奖章机制调整
-把周六锦标赛的奖章从两种调整为三种（第1名，2-4名，5-8名各不相同）
-从下周开始，周三迷你赛的亚军也会获得奖章
优化
-优化了网络不好时登录游戏的体验
-优化了推荐阵容算法
BUG修正
-修正了两个和战斗力显示BUG
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
Click anywhere outside the search field to close this popup.
-火神模型更新
-能量塔爆炸动画更新
-导弹打击、轨道轰炸、电磁冲击、巨型电磁冲击的特效外观进行了更新
-把周六锦标赛的奖章从两种调整为三种（第1名，2-4名，5-8名各不相同）
-从下周开始，周三迷你赛的亚军也会获得奖章
-优化了网络不好时登录游戏的体验
-优化了推荐阵容算法
-修正了两个和战斗力显示BUG
Changed files in this update