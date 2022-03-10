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Steel Warzone update for 10 March 2022

0.6.120中型更新

Share · View all patches · Build 8346468 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
外观更新

　-火神模型更新
　-能量塔爆炸动画更新
　-导弹打击、轨道轰炸、电磁冲击、巨型电磁冲击的特效外观进行了更新

比赛奖章机制调整

　-把周六锦标赛的奖章从两种调整为三种（第1名，2-4名，5-8名各不相同）
　-从下周开始，周三迷你赛的亚军也会获得奖章

优化

　-优化了网络不好时登录游戏的体验
　-优化了推荐阵容算法

BUG修正

　-修正了两个和战斗力显示BUG

Changed files in this update

机甲扑克 Content Depot 669331
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