0.6.120中型更新

外观更新

-火神模型更新

-能量塔爆炸动画更新

-导弹打击、轨道轰炸、电磁冲击、巨型电磁冲击的特效外观进行了更新

比赛奖章机制调整

-把周六锦标赛的奖章从两种调整为三种（第1名，2-4名，5-8名各不相同）

-从下周开始，周三迷你赛的亚军也会获得奖章

优化

-优化了网络不好时登录游戏的体验

-优化了推荐阵容算法

BUG修正

-修正了两个和战斗力显示BUG