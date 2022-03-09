首月持续更新 Change Log——第 1 次更新【1.0.2】

各位大不六人，首月第一波更新已完成，请同胞检验！

新增内容与功能

友情线解谜优化

在杨帆爸爸的笔记本电脑中安装了OICU，并增加杨帆对聊天的反应

增加了杨帆在包机房看到罗睿敏时的对话

强化了杨帆和郭毅晚上公园的提示

内容优化

增加了蔡宝倒计时的无风险提示，对此蔡宝表示：倒计时结束其实不会发生什么坏事啦，嘿嘿嘿

增加王里奥游戏卡带可拆装的无风险提示

在少年宫飘过的塑料袋中加入了更多的道具

在晚上睡觉之前，如果当天玩家未推进任何主线进度，使得心愿宇宙没有变化时，新增“明天再说”，可以跳过心愿星空部分，方便玩家直接开始下一天

优化了书柜中放入十元钱时，方便玩家一次性全部放入的操作流程，放入的顺序会按照获得难易程度进行安排

在主角购买了所有当前等级零件之后，曹哥会上架主角已经丢失或者没有购买的低等级零件

在晚上公园有主线剧情的情况下，无法使用溜溜球够跳过公园，防止在完成主线后，未获得主线奖励的情况发生

UI功能调整

增加右下角的自动播放和加速播放的UI提示

现在，教程可以按空格、Esc继续

其他功能调整

调整了设置菜单中的音量变化，使得调整变得线性

修改继承存档界面的物品大小，使得物品栏拖动的功能更加容易被察觉

Bug修正

修复在王里奥游戏中，如果最后一发子弹是在游戏结束之后才击中的，玩家的当前分有比最高分更高的情况

修复小卖部部分商品点击区域错误的问题

修复杨帆罗睿敏比赛中出现奇怪对手头像的问题

修复由分辨率修改导致的，改诗和白叔叔纸条的跑马灯和UI重叠的问题

修复心愿未打勾关闭时提示错误问题

修复设置菜单静音时，四驱车动画仍有音效的问题

在现代线朋友圈内，公众号文章不会再移动到上一篇打开文章的浏览位置

修改了存档报错处理的逻辑，可以按“退出”会直接退出游戏

修复了在某些情况下，回忆过去的剧情会导致叛逆增大的情况

移除了追珂云的重复教程

修复了暂停菜单按钮在某些情况下消失的问题

修复在制作界面打蔡宝之后，进入游戏黑屏的问题

修复杨奶奶锅炖肉，会在早八点楼道里出现的问题

修复在当天获得并拆开父母房间的某十元，会导致无法获得其他十元的问题

修复了没有经过杨奶奶线，主界面显示杨奶奶的鞋子的问题

修复了“我”地图位置错误的问题

修复了部分情况下，对话历史菜单显示文字错误的问题

修复了白叔叔地图名字显示不正确的问题（但会导致一个已知问题，白叔叔的某些名字太长，字体太小）

修复了心愿已完成的情况下，第二天某些心愿依然会弹窗的问题

修复了电视机按钮鼠标重置的问题

大不六的魂！我们自己决定！