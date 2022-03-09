首月持续更新 Change Log——第 1 次更新【1.0.2】

各位大不六人，首月第一波更新已完成，请同胞检验！
新增内容与功能
友情线解谜优化
- 在杨帆爸爸的笔记本电脑中安装了OICU，并增加杨帆对聊天的反应
- 增加了杨帆在包机房看到罗睿敏时的对话
- 强化了杨帆和郭毅晚上公园的提示
内容优化
- 增加了蔡宝倒计时的无风险提示，对此蔡宝表示：倒计时结束其实不会发生什么坏事啦，嘿嘿嘿
- 增加王里奥游戏卡带可拆装的无风险提示
- 在少年宫飘过的塑料袋中加入了更多的道具
- 在晚上睡觉之前，如果当天玩家未推进任何主线进度，使得心愿宇宙没有变化时，新增“明天再说”，可以跳过心愿星空部分，方便玩家直接开始下一天
- 优化了书柜中放入十元钱时，方便玩家一次性全部放入的操作流程，放入的顺序会按照获得难易程度进行安排
- 在主角购买了所有当前等级零件之后，曹哥会上架主角已经丢失或者没有购买的低等级零件
- 在晚上公园有主线剧情的情况下，无法使用溜溜球够跳过公园，防止在完成主线后，未获得主线奖励的情况发生
UI功能调整
- 增加右下角的自动播放和加速播放的UI提示
- 现在，教程可以按空格、Esc继续
其他功能调整
- 调整了设置菜单中的音量变化，使得调整变得线性
- 修改继承存档界面的物品大小，使得物品栏拖动的功能更加容易被察觉
Bug修正
- 修复在王里奥游戏中，如果最后一发子弹是在游戏结束之后才击中的，玩家的当前分有比最高分更高的情况
- 修复小卖部部分商品点击区域错误的问题
- 修复杨帆罗睿敏比赛中出现奇怪对手头像的问题
- 修复由分辨率修改导致的，改诗和白叔叔纸条的跑马灯和UI重叠的问题
- 修复心愿未打勾关闭时提示错误问题
- 修复设置菜单静音时，四驱车动画仍有音效的问题
- 在现代线朋友圈内，公众号文章不会再移动到上一篇打开文章的浏览位置
- 修改了存档报错处理的逻辑，可以按“退出”会直接退出游戏
- 修复了在某些情况下，回忆过去的剧情会导致叛逆增大的情况
- 移除了追珂云的重复教程
- 修复了暂停菜单按钮在某些情况下消失的问题
- 修复在制作界面打蔡宝之后，进入游戏黑屏的问题
- 修复杨奶奶锅炖肉，会在早八点楼道里出现的问题
- 修复在当天获得并拆开父母房间的某十元，会导致无法获得其他十元的问题
- 修复了没有经过杨奶奶线，主界面显示杨奶奶的鞋子的问题
- 修复了“我”地图位置错误的问题
- 修复了部分情况下，对话历史菜单显示文字错误的问题
- 修复了白叔叔地图名字显示不正确的问题（但会导致一个已知问题，白叔叔的某些名字太长，字体太小）
- 修复了心愿已完成的情况下，第二天某些心愿依然会弹窗的问题
- 修复了电视机按钮鼠标重置的问题
大不六的魂！我们自己决定！
Changed files in this update