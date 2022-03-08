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万界之门 update for 8 March 2022

【《万界之门》正式发售啦Ｏ(≧▽≦)Ｏ 】

Share · View all patches · Build 8331965 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

巨大的遗迹从天而降，危险与机遇并存，面对来自异世界的冒险者与遗迹中古老的守卫傀儡，你需要使用神奇的魔法造物‘传送门’与之周旋，并使用法术‘附魔’增强卡牌，给予敌人致命一击。这座遗迹为何出现，其他世界的来客为何目的，以及遗迹深处的那座巨大的万界之门，其背后究竟为何物，等待你的揭秘。

https://store.steampowered.com/app/1787920/_/

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Changed files in this update

万界之门 Content Depot 1787921
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