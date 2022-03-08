【《万界之门》正式发售啦Ｏ(≧▽≦)Ｏ 】

巨大的遗迹从天而降，危险与机遇并存，面对来自异世界的冒险者与遗迹中古老的守卫傀儡，你需要使用神奇的魔法造物‘传送门’与之周旋，并使用法术‘附魔’增强卡牌，给予敌人致命一击。这座遗迹为何出现，其他世界的来客为何目的，以及遗迹深处的那座巨大的万界之门，其背后究竟为何物，等待你的揭秘。

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