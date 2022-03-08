2.2加了11个新词条和遗物，玩家查看怪物词条可以直接显示说明了

0、狂战传承最高等级为6了

1、死亡笔记改为商店随机刷新

2、改了好多游戏内置效果

3、除了真伤外，都可计算连击，比如技能的额外次数那种

4、修复许愿池许愿饰品不给东西的问题

5、修复一些文字错误

6、降低蛮族狂暴的加成

7、优化部分电脑加速运行的问题

8、修复一些文字错误

9、新遗物：死神的眷顾——每次战斗结算时，死亡的非召唤队友超过两人则按照死亡人数的倍数额外增加物品掉落数量。

12、新词条如下：

（1）、魔力禁忌——对于你来说，魔力反充沛而是一种枷锁，自身魔力值低于40%后，自身魔法越少最终伤害加成越高，最多增加40%最终伤害

（2）、魔力护盾每次受到伤害当生命值低于30%时，若自身还有魔法值，则形成魔力护盾，受到伤害减少40%，受到最终伤害先减少魔法值，如魔法值被减少为0或者生命高于30%则自动解除魔力护盾，此护盾非真实护盾，可免疫斩杀，无法抵抗嘲讽和眩晕。

（3）魔力蒸发——自身每次行动前减少自身当前魔法值的10%，每次以任意方式造成任意类型类型的伤害时，75%概率减少目标当前魔法值的15%，若目标魔法值低于15%则强制精疲力竭休息。

（4）逐魔——在攻击魔法低于40%以下的敌人时，你的最终伤害提升25%。

（5）最后的波纹——自身死亡时给队伍中还存活的血量最低的我方成员一个20%最大生命值的护盾。

（6）宁静——释放魔法或者被减少魔法状态时40%概率不消耗魔力

（7）闪避架盾——以任意方式触发闪避时增加自身最大生命值10%的护盾值。

（8）闪避祝福——闪避时自身增加3级随机正面Buff

（9）龟兔竞技——每次战斗开场时当前词条拥有者速度绝对值慢于敌方速度最快的成员，则此角色添加迅捷Buff。

（10）透支释放——每次释放技能时魔法消耗翻倍，释放技能后减少技能1回合冷却。

（11）拖延症福利——开场时如果当前角色速度慢于敌方群体中最高速度单位，则当前角色自带25%生命值的护盾值。